Terni a fuoco la copertura di una palazzina | scatta l’intervento dei vigili del fuoco GALLERIA FOTOGRAFICA

Un incendio improvviso ha rischiarato il cielo di Terni questa mattina, con una coltre di fumo che ha catturato l’attenzione di tutti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente in via Rossini per spegnere le fiamme che hanno coinvolto la copertura di una palazzina, minacciando la sicurezza dell’edificio e dei residenti. La galleria fotografica documenta i momenti cruciali di un intervento efficace e tempestivo. È fondamentale conoscere come si affrontano emergenze di questo tipo.

Una densa nube di fumo si è alzata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 giugno, in città. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossini, dopo segnalazione arrivata alla centrale operativa, per domare le fiamme divampate in prossimità del cappotto termico di una palazzina. Oltre agli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, a fuoco la copertura di una palazzina: scatta l’intervento dei vigili del fuoco GALLERIA FOTOGRAFICA

