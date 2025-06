Ternana | sfida decisiva contro il Pescara per la Serie B centrocampo in emergenza

Ternana prepara una sfida decisiva contro il Pescara, con il cuore in mano e la determinazione alle stelle. La partita, in programma sabato alle 21.15 all’Adriatico, rappresenta un crocevia cruciale per la corsa alla Serie B, nonostante le assenze importanti e le sfide inaspettate in campo. I rossoverdi sono pronti a dare tutto, con l’obiettivo di ribaltare le sorti di questa stagione e conquistare il sogno promozione. In tal senso, ogni dettaglio farà la differenza.

di Augusto Austeri Tanta voglia di giocarsela e ribaltarla, ma anche diversi problemi per quanto riguarda l’undici iniziale. I rossoverdi si preparano alla decisiva e caldissima sfida dell’"Adriatico" (sabato ore 21.15), consapevoli, visto quanto accaduto all’andata, di avere ancora concrete chance di agguantare la Serie B, ma anche con l’obbligo di ovviare ad assenze di peso e al persistere della condizione non ottimale di alcune pedine. In tal senso, sotto i riflettori c’è essenzialmente il centrocampo. La squalifica di Vallocchia sarebbe compensabile con l’impiego di uno tra Corradini e de Boer, ma il primo sembra avere ben poche chance di recuperare alla distorsione alla caviglia che gli ha impedito di essere disponibile lunedì scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana: sfida decisiva contro il Pescara per la Serie B, centrocampo in emergenza

