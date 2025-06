Tentata rapina in banca armati di taglierino 49enne e 66enne in carcere

Due italiani di 49 e 66 anni finiscono in carcere dopo un tentativo di rapina armati di taglierino nel Veronese. L'arresto, avvenuto a Bergamo il 27 maggio, chiude un capitolo inquietante di cronaca che ha attirato l'attenzione di tutta la comunità . Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di un'indagine che rivela una realtà sorprendente e inquietante.

Il 27 maggio scorso, i carabinieri di Bergamo hanno rinchiuso in carcere due italiani di 49 e 66 anni, indagati per una tentata rapina compiuta nel Veronese. La tentata rapina L'indagine dei militari dell'Arma, coordinata dalla procura di Verona, è iniziata il 13 maggio scorso, dopo una. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tentata rapina in banca armati di taglierino, 49enne e 66enne in carcere

