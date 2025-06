Tentano di compiere un furto con spaccata lasciano però troppi indizi e scatta la denuncia

Un tentativo di furto con spaccata si trasforma in un incubo per due malviventi, lasciando troppi indizi che portano dritti alla loro identificazione. Gli agenti del commissariato di Fabriano hanno agito prontamente, denunciando i responsabili e dando un esempio di efficacia nella lotta contro la criminalità. La loro attenzione ai dettagli dimostra come, anche nei momenti più difficili, la sicurezza della comunità sia una priorità assoluta...

FABRIANO – Gli agenti della polizia di Stato in servizio al commissariato di Fabriano hanno denunciato due persone per il reato di tentato furto aggravato avvenuto fuori regione. Pochi giorni fa è stata infatti notata un'auto sospetta parcheggiata vicino all'ospedale Profili, in quanto coinvolta.

