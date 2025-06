Tenta rapina aggredendo una donna in auto | arrestato 30enne napoletano

Un tentativo di rapina sfumato e un arresto che mette fine a una vicenda inquietante. A Gragnano, un 30enne napoletano è stato catturato dopo aver aggredito una donna in auto nel tentativo di rapinarla, ma la sua fuga è durata poco grazie alla prontezza della vittima. L’intervento dei Carabinieri ha portato infine al suo fermo e alla custodia cautelare in carcere. La giustizia si è fatta strada, garantendo sicurezza e rispetto per le vittime.

GRAGNANO (NA), 5 GIUGNO 2025 – Tentò di rapinare una giovane donna bloccando con la propria auto il veicolo sul quale lei viaggiava, ma fu costretto alla fuga grazie alla pronta reazione della vittima. Oggi, a distanza di quasi tre mesi, l’uomo ritenuto responsabile del gesto è finito in carcere. I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un 30enne napoletano accusato di tentata rapina aggravata. I fatti risalgono al 15 marzo scorso, quando, in una zona isolata di Casola di Napoli, l’uomo – col volto coperto da un cappuccio – avrebbe tentato di ostacolare la marcia dell’auto condotta dalla giovane vittima. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tenta rapina aggredendo una donna in auto: arrestato 30enne napoletano

