Tenta di salvare il cane dell’ex fidanzato ma muore travolta da un treno | “Alicia era coraggiosa”

Una storia di altruismo e coraggio che lascia senza parole. Alicia Leonardi, donna di 42 anni, ha sacrificato tutto per salvare il cane del suo ex fidanzato, dimostrando un cuore grande e una determinazione senza pari. Purtroppo, il suo gesto eroico le è costato la vita, travolta da un treno nello Stato del New Hampshire. La sua vicenda ci ricorda quanto può essere forte il legame tra umanità e compassione. Continua a leggere.

Alicia Leonardi, 42 anni, è stata travolta e uccisa da un treno nel tentativo di salvare il cane del suo ex fidanzato. La tragedia è avvenuta nello Stato del New Hampshire, negli Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

