Tenta di rubare una valigia a due turisti arrestato in Stazione Centrale

In un pomeriggio movimentato alla Stazione Centrale di Milano, due uomini sono stati arrestati in poche minuti, svelando un intreccio di tentativi di furto e vecchie condanne. La prima azione riguarda un tentativo di furto di valigia da parte di un individuo, mentre l'altro, giĂ noto alle forze dell'ordine, aveva una condanna pendente. Un intervento rapido e deciso che dimostra come la sicurezza sia una prioritĂ .

Due arresti in pochi minuti in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di martedì. Uno aveva tentato di rubare una valigia, l'altro, sottoposto a un controllo, è risultato con una condanna pendente a quasi 3 anni, sempre per furto.

