TennisParigi | Errani Vavassori a segno

L’Italia fa festa a Parigi: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano il titolo di doppio misto ai Roland Garros, portando entusiasmo e orgoglio oltre i confini nazionali. Con una vittoria convincente in finale, la coppia italiana dimostra che la passione e il talento sono le vere armi vincenti nel mondo del tennis. E mentre si attende l’ultima sfida di Sinner, questa vittoria alimenta la speranza di altri trionfi per il Bel Paese sui campi francesi.

13.24 In attesa di Sinner, l'Italia conquista un titolo al Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori si aggiudicano quello del doppio misto battendo in finale gli americani Townsend e King con il punteggio di 64 62 in 1h10'. Sara Errani è ancora in corsa nel doppio femminile: in coppia con Jasmine Paolini.