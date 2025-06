Tennis in centinaia festeggiano i trofei dei campioni azzurri

a un’esposizione di cimeli storici e momenti indimenticabili del tennis italiano. Un evento che ha riunito appassionati e tifosi, celebrando il grande successo delle nostre nazionali e rafforzando il legame tra sport e comunità. La passione per il tennis si accende ancora di più, lasciando tutti con la voglia di sognare e di sostenere i nostri campioni nel loro cammino verso nuovi trionfi.

In centinaia hanno salutato la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup vinte, nel 2024, dalle nazionali di tennis maschile e femminile. I trofei sono stati esposti al Tennis Chiugiana, scelto dalla Federazione italiana tennis e padel come tappa del Trophy Tour nella provincia di Perugia, insieme.

Tennis A Massa due trofei in un colpo solo. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup - Il Circolo Tennis Massa Lombarda ospiterà per alcuni giorni i trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup in una sorta di omaggio all’anno d’oro dello sport della racchetta al ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Ceriano festeggia 40 anni di tennis. Organizzati altri tre trofei: trionfano Belussi e Semprini - Nel 2025 il Club Tennis Ceriano festeggia i suoi quarant’anni di attività a suon di tornei. A gennaio sono stati tre quelli allestiti dalla società brianzola arrivando a coinvolgere 204 ... msn.com scrive