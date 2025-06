Tennis Errani-Vavassori vincono il doppio misto al Roland Garros

Una vittoria emozionante e storica per il tennis italiano: Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel doppio misto di Roland Garros, battendo gli statunitensi Townsend e King. Con un equilibrio spezzato nel primo set e un dominio totale nel secondo, la coppia azzurra mette in mostra talento, tenacia e passione. Questa vittoria segna il loro secondo Slam insieme, consolidando il loro posto tra le grandi del tennis mondiale e regalando un sogno agli appassionati italiani.

Roma, 5 giu. (askanews) – Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto del Roland Garros battendo gli americani TowsendKing 6-4, 6-2. Finale divisa in due parti: nel primo set, dopo tanto equilibrio, il momento decisivo è stato il break conquistato dalla coppia azzurra nel 7° game (quello per il 4-3). Nel secondo, invece, dominio assoluto degli azzurri che hanno chiuso con un netto 6-2. Per ErraniVavassori arriva il secondo Slam in doppio misto (dopo lo US Open vinto 2024) e il secondo titolo del 2025 in questa categoria (dopo aver trionfato nel torneo di doppio misto a inviti a Indian Wells a marzo).