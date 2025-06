Tennis Errani-Vavassori | Noi siamo migliori amici

Il tennis è molto più di uno sport: è amicizia, passione e dedizione. Sara Errani, fresca vincitrice al Roland Garros insieme a Vavassori, ci ricorda quanto il cameratismo possa rendere ogni vittoria ancora più speciale. Tra sfide estreme e momenti indimenticabili, il legame tra amici sul campo si trasforma in un alleato vincente. E così, con entusiasmo e gratitudine, la storia continua...

Roma, 5 giu. (askanews) – “In primis complimenti a Towsend e a King, è stata molto dura affrontarvi. Grazie ad Andrea, il mio migliore amico. E’ divertente giocare con te, sei una persona incredibile e hai fatto un torneo pazzesco”. Così Sara Errani nelle dichiarazioni post partita della finale del doppio misto vinta al Roland Garros. “Grazie al nostro team per essere con noi tutti i giorni – continua – è stato un torneo incredibile ma non è ancora finito! Grazie al pubblico, è incredibile giocare su questo campo con voi. Grazie per essere venuti. Per noi è molto bello. Magari ci vediamo l’anno prossimo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it