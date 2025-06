Telefonata Papa-Putin Leone XIV | La Russia faccia gesto che favorisca la pace | Il presidente russo | Favorevole a una soluzione diplomatica

In un mondo in fermento, tra incontri storici e tensioni crescenti, le notizie dal fronte russo-ucraino si susseguono senza sosta. La volontà di favorire la pace si fa strada tra le dichiarazioni dei leader e i negoziati, mentre il conflitto continua a mietere vittime. In questo scenario complesso e delicato, ogni mossa potrebbe cambiare il corso degli eventi. Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti e le prospettive future di questa crisi globale.

Trump: "Ho parlato con il leader russo ma la pace non sarà immediata". Ucraina e Russia pronte a scambiare 500 prigionieri per parte questo fine settimana. Usa: esercito russo probabilmente supererà il milione di vittime, tra morti e feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Telefonata Papa-Putin, Leone XIV: "La Russia faccia gesto che favorisca la pace" | Il presidente russo: "Favorevole a una soluzione diplomatica"

Scopri altri approfondimenti

Prima telefonata tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino: «Ho invitato il Pontefice a Kiev» - In un significativo primo contatto telefonico, Papa Leone XIV ha conversato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Segui queste discussioni su X

Oggi pomeriggio “c’è stata una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e il Presidente Putin”. Lo ha confermato in serata il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nel corso della telefonata, oltre alle questioni di mutuo interesse - ha Tweet live su X

PAPA: “LA RUSSIA FACCIA UN GESTO CHE FAVORISCA LA PACE” Sala Stampa vaticana: “Nel pomeriggio di oggi c’è stata una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e il Presidente Putin. Nel corso della telefonata, oltre alle questioni d Tweet live su X

Il Mondo di Leone / e la telefonata Trump-Putin (con Dario Fabbri) - Il Grande Gioco