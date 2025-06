telefonata distensiva tra trump e xi schiarita sulle terre rare ci saranno atri colloqui

In un momento di crescente tensione, una telefonata tra Trump e Xi emerge come un segnale di distensione e collaborazione. Dopo un'ora e mezza di dialogo, i due leader hanno chiarito i dettagli sul settore delle terre rare, aprendo la strada a futuri colloqui e a un rafforzamento delle relazioni economiche. È un passo importante verso una stabilità che potrebbe influenzare positivamente il panorama globale.

“Ho appena concluso un’ottima telefonata con il Presidente cinese Xi, per discutere di alcuni aspetti complessi del nostro accordo commerciale recentemente stipulato e concordato. La chiamata è durata circa un’ora e mezza e ha portato a una conclusione molto positiva per entrambi i Paesi. Non dovrebbero più esserci dubbi sulla complessità dei prodotti derivati dalle terre rare”, scrive il presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth. Trump fa sapere di aver ricevuto un invito a recarsi in Cina. “E io ho ricambiato”, aggiunge, spiegando che “Come presidenti di due grandi nazioni, è qualcosa che entrambi non vediamo l’ora di fare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it