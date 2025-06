Tecnologia spostare merci in autonomia | arrivano i carrelli elevatori smart

Immaginate un magazzino dove la tecnologia rende possibile spostare merci in completa autonomia, con precisione e sicurezza. Arrivano i carrelli elevatori smart di Robosense, innovazione che rivoluziona il settore della logistica. Con capacità di operare fino a 17 metri d’altezza, questi dispositivi riducono rischi e aumentano l’efficienza, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. La rivoluzione nel trasporto delle merci è appena iniziata, e le possibilità sono infinite.

Inforcare un pallet a 17 metri d’altezza in un grande c entro di distribuzione è un’operazione molto delicata: basta un errore anche solo di pochi centimetri e le forche anzichĂ© prendere il carico rischiano di spingerlo, facendolo cadere, con conseguenze disastrose sia per la sicurezza nel magazzino sia per le merci in esso contenute. A risolvere il problema ci ha pensato Robosense, azienda insediata nel Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo a Pergine Valsugana (Trento), con il  brevetto di SmartFinder,  tecnologia con cui  i muletti possono operare con assoluta precisione: grazie a una telecamera posizionata all’altezza delle forche e ad alcuni algoritmi di computer vision, il carrello elevatore è in grado di trovare da solo il punto preciso dove inforcare le tasche del pallet, effettuando correzioni derivanti da anomalie nel pavimento e riconoscendo anche in maniera automatica le dimensioni del pallet, variabili in base al modello (UE, UK, USA). 🔗 Leggi su Ildenaro.it