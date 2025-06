Tax credit sponsorizzazioni sportive | richieste per il terzo trimestre 2023

Se sei una realtà interessata a valorizzare il proprio impegno sportivo, non perdere l’opportunità di usufruire del tax credit per le sponsorizzazioni sportive del terzo trimestre 2023. Le richieste devono essere inviate entro il 5 agosto tramite la piattaforma dedicata sul sito del Dipartimento dello Sport, per investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023. Approfitta di questa agevolazione e sostieni lo sport italiano!

Invii fino al 5 agosto tramite piattaforma disponibile sul sito del Dipartimento dello Sport per gli investimenti in campagne pubblicitarie agevolati del periodo 1° luglio- 30 settembre 2023. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

