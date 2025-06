Tassi di interesse la Bce taglia ancora | giù di 25 punti base

La Banca Centrale Europea continua a gestire con maestria la sua politica monetaria, tagliando ancora i tassi di interesse di 25 punti base. Questa decisione mira a stimolare l’economia, riducendo i costi di finanziamento per imprese e consumatori. Con questa sforbiciata, si apre un nuovo scenario favorevole per chi cerca opportunità di investimento o vuole approfittare di condizioni più vantaggiose. Si prepara così il terreno per un’evoluzione economica che potrebbe portare benefici concreti a tutti noi.

Sforbiciata sui tassi di interessi. La Banca Centrale Europea ha abbassato il costo del denaro, tagliando i tassi di riferimento di 25 punti base. Risultato? I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2 per cento, al 2,15 per cento e al 2,40, con effetto dall’11 giugno 2025. Si tratta dell'ottava volta. Il consiglio direttivo ha lasciato invariata allo 0,9 la previsione di crescita per il 2025 a riflettere "un andamento nel primo trimestre più vigoroso rispetto alle attese associato a prospettive più deboli per il resto dell’anno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tassi di interesse, la Bce taglia ancora: giù di 25 punti base

In questa notizia si parla di: Tassi Interesse Punti Base

Tassi di interesse in calo, le rate del mutuo sono più basse - Nel marzo 2025, i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto di abitazioni hanno mostrato una leggera flessione, scendendo al 3,54% rispetto al 3,58% di febbraio, secondo la Banca d'Italia.

La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base | Sul Pil 2025: "Con l'escalation dei dazi andrà peggio" #bce #tassi #5giugno https://tgcom24.mediaset.it/economia/bce-taglio-tassi-interesse-25-punti-base-giugno_99175242-202502k.shtml… Partecipa alla discussione

Tassi: BCE verso nuovo taglio domani, e dopo? • Il mercato e gli analisti sono tutti d'accordo: la riunione della Banca Centrale Europea di domani, 5 giugno 2025, si concluderà con un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Oltre l'interve… Partecipa alla discussione

La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base | Sul Pil 2025: "Con l'escalation dei dazi andrà peggio" - Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di tagliare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. I tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento prin ... Si legge su msn.com

La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base al 2% - Si tratta del settimo ribasso al costo del denaro da parte di Francoforte. Occhi puntati sulla presidente, Christine Lagarde, e sulle indicazioni sulle prossime mosse del meeting di luglio ... Secondo milanofinanza.it

La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base al 2 per cento - La Bce ha annunciato il taglio di un quarto di punto percentuale dei tassi di interesse. Con questa nuova sforbiciata, l’ottava dall’estate del 2024, dall’11 giugno il tasso sui depositi scende al 2 p ... Secondo msn.com