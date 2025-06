T' ASPetto al Mare il progetto di Asp e Uisp per agevolare le famiglie | ombrellone e lettini a 8 euro

T’ASPetto al Mare torna anche quest’anno, portando sorrisi e relax alle famiglie in difficoltà. Grazie alla collaborazione tra ASP e UISP, le famiglie con ISEE fino a €15.000 dei 21 Comuni dell’Ambito Sociale IX potranno godersi il mare di Senigallia spendendo solo 8 euro per ombrellone e lettino. Un’occasione unica per vivere l’estate senza pensieri: perché il mare è di tutti e merita di essere condiviso.

