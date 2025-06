Tariffe l’Ue fa progressi nella trattativa

Le trattative europee avanzano con passi concreti, mentre il commissario Sefcovic e il rappresentante degli Stati Uniti discutono di possibili compromessi. La presidente Von der Leyen invita alla cautela, sottolineando l'importanza di interpretare correttamente le parole del presidente americano. Nel mondo dell’auto, Byd sorpassa Tesla in Europa, mentre grandi marchi come Mercedes, BMW e Volkswagen affrontano sfide. L’indice PMI tedesco sotto le aspettative riflette un quadro economico in evoluzione: scopri di più nel nostro speciale.

Il commissario Sefcovic, che ieri ha parlato con il rappresentante al Commercio della Casa Bianca: «È possibile una zona di atterraggio dell’accordo». La Von der Leyen: «Il presidente americano va preso molto sul serio ma non sempre alla lettera».. Auto, in Europa Byd sorpassa Tesla. Difficoltà anche per Mercedes, Bmw e Volkswagen. Indice Pmi tedesco sotto le stime.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Tariffe, l’Ue fa progressi nella trattativa»

Negli #StatiUniti #Trump resta ottimista sui progressi dei negoziati tra #Russia e #Ucraina. Sui #dazi il presidente non cambia rotta e invia una lettera ai Paesi partner per ricordare l'entrata in vigore dell'aumento delle tariffe Tweet live su X

Accordo di massima a Ginevra sulle tariffe. Il Segretario al Tesoro Bessent: «Progressi sostanziali», oggi si sapranno i dettagli. Impegno di Pechino contro il traffico di Fentanyl. di @CarlettoCambi Tweet live su X

