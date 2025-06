Tappa del Premio Strega a Parma | in Piazzale san Francesco sabato 7 giugno

Sabato 7 giugno, Piazza San Francesco a Parma si trasformerà nel cuore pulsante della letteratura italiana con la tappa dello Strega Tour. Un’occasione unica per incontrare dal vivo le autrici e gli autori finalisti del Premio Strega 2025, intervistati dalla giornalista Alessandro Tedesco. Un evento imperdibile che unisce cultura, dialogo e passione per i libri, lasciando il pubblico affascinato e pronto a scoprire le nuove voci della narrativa italiana. Non mancate!

Lo Strega Tour anche quest'anno arriva a Parma con un evento speciale in cui il pubblico potrà conoscere dal vivo le autrici e gli autori finalisti del Premio 2025, intervistati dalla giornalista Alessandro Tedesco. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Parma insieme alla Fondazione Maria e.

