Tanti interventi sulle criticità | La sfida ora è la progettualità

Dopo aver affrontato numerosi interventi sulle criticità, la vera sfida ora è puntare sulla progettualità. A Pistoia, grazie a oltre un milione e mezzo di euro stanziati dalla Fondazione Caript negli ultimi dieci anni, si è consolidato un percorso strategico per rafforzare il sistema scolastico. Il Presidente ha condiviso con la stampa i prossimi passi, evidenziando come il futuro delle scuole dipenda dalla capacità di pianificare con lungimiranza e creatività.

PISTOIA Negli anni dei grandi stanziamenti di fondi per l'edilizia scolastica arrivati dal Pnrr, c'è un altro canale fondamentale per la Provincia e le scuole superiori ancora precedente all'emergenza Covid-19 ed è quello con la Fondazione Caript. Nell'arco dell'ultimo decennio, infatti, sono stati stanziati più di un milione e mezzo di euro serviti per interventi ugualmente fondamentali. A fare il punto con la stampa sono stati il Presidente della Provincia Luca Marmo ed il numero uno della Fondazione, Luca Gori. Sono state portate avanti opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di secondo grado.