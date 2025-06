Tanti dubbi della piazza sul nuovo allenatore dell’Atalanta ma anche all’arrivo di Gasperini ci furono critiche in estate

Tanti dubbi e incertezze avvolgono il futuro dell’Atalanta in vista del nuovo allenatore, proprio come accadde nel 2016 con Gasperini. L’arrivo di un nuovo tecnico scatena sempre reazioni contrastanti tra tifosi e stampa: timori, speranze e qualche critica prima di affidarsi al progetto. Ora, con il conclave per il successore di Gasperini appena concluso, la domanda che tutti si pongono è: chi guiderà di nuovo il sogno nerazzurro? La storia ci insegna che le aspettative possono rivoluzionare tutto.

Tanti dubbi sul nuovo allenatore dell’Atalanta da parte della piazza, ma quale fu la reazione all’arrivo di Gasperini nel 2016? Con il conclave dell’Atalanta appena concluso per il nuovo allenatore, la piazza attende in un misto di ansia, panico e curiosità su chi sarà il successore di Gasperini. “Juric non va bene. Thiago Motta idem . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tanti dubbi (della piazza) sul nuovo allenatore dell’Atalanta, ma anche all’arrivo di Gasperini ci furono critiche in estate

In questa notizia si parla di: Piazza Allenatore Atalanta Tanti

Italiano, un allenatore felice: “Questa Coppa, la gioia più bella. Abbiamo riportato la gente in piazza. Il futuro? Io qui sto benissimo...” - Roma, 15 maggio 2025 – Vincenzo, l'allenatore felice, celebra la sua prima Coppa con gioia indescrivibile.

Per fare chiarezza: I 4 nomi dopo addio Inzaghi erano Fabregas, Motta, Vieira e Chivu. Motta ha avviato da tempo trattativa con Atalanta. Fabregas sempre stata la prima scelta. L’Inter ha incassato il no del Como e l’allenatore spagnolo non ha forzato l’addio. I Partecipa alla discussione

Contatti vivi tra l'#Atalanta e Thiago #Motta. Le parti stanno discutendo i nodi principali oltre al progetto tecnico, vale a dire durata e ingaggio (dato che l'allenatore è ancora sotto contratto con la #Juventus). Al momento resta lui il favorito come successore di # Partecipa alla discussione

Tanti dubbi (della piazza) sul nuovo allenatore dell’Atalanta, ma anche all’arrivo di Gasperini ci furono critiche in estate - Tanti dubbi sul nuovo allenatore dell’Atalanta da parte della piazza, ma quale fu la reazione all’arrivo di Gasperini nel 2016? Con il conclave dell’Atalanta appena concluso per il nuovo allenatore, l ... Segnala calcionews24.com

“Atalanta, perchè non dare una chance a Pippo Inzaghi?”, la provocazione arriva dai tifosi - Nei caldi giorni di calciomercato e di allenatori che cambiano nazione, qualche tifoso invoca la soluzione 'amarcord': prendere Superpippo! Lo riporta calcioatalanta.it

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta dopo Gasperini: in lista ora sono rimasti tre nomi - L’Atalanta è pronta a scegliere il suo nuovo allenatore dopo Gasperini. Decisione che il club prenderà tra 24-48 ore scegliendo tra gli ultimi tre nomi rimasti in lista. Secondo fanpage.it

VINCITORE CATEGORIA BECCHI