Tamponamento in A1 a Fidenza | otto chilometri di coda verso Parma

Un incidente sulla A1 a Fidenza ha causato un maxi ingorgo di otto chilometri verso Parma, poco prima delle 14. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma il traffico è altamente congestionato tra i caselli di Fidenza e Parma in direzione Bologna. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione al più presto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di percorso.

In seguito ad un tamponamento, avvenuto poco prima delle ore 14 lungo l'autostrada A1 nei pressi di Fidenza, si sono formati otto chilometri di coda tra i caselli di Fidenza e di Parma, in direzione Bologna. Secondo le prime informazioni lo scontro non avrebbe provocato feriti gravi. Sul posto le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tamponamento in A1 a Fidenza: otto chilometri di coda verso Parma

REAR END CRASH