Tamponamento a Sorso | feriti sette bambini e due adulti nessuno in gravi condizioni

Incidente sulla provinciale 48, coinvolto uno scuolabus. Sfiorata la tragedia oggi pomeriggio a Sorso, in provincia di Sassari, dove un'automobile ha tamponato uno scuolabus lungo la strada provinciale 48. Nove le persone rimaste ferite: sette bambini e due adulti, ma fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. La dinamica dello scontro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Sorso, una Lancia Delta guidata da una donna ha colpito in pieno lo scuolabus che si era fermato per far scendere i piccoli passeggeri. L'impatto è avvenuto in prossimità del ristorante L'Oasi, lungo la SP48.