talento a km zero alla cattolica il nuovo progetto per coltivare e trattenere il futuro a piacenza

Si chiama “Talento a KM Zero: coltivare e trattenere il futuro” la nuova iniziativa per promuovere la co-progettazione tra imprese, studenti, università e istituzioni. Per attrarre, coltivare e trattenere il talento a Piacenza. Il progetto è stato realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it