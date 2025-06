Talento a KM Zero alla Cattolica il nuovo progetto per coltivare e trattenere il futuro a Piacenza

Talento a km zero alla Cattolica è il nuovo progetto che trasforma Piacenza nel cuore della crescita futura. Con un approccio innovativo di co-progettazione tra imprese, studenti, università e istituzioni, mira ad attrarre, coltivare e trattenere le menti più brillanti locali. Sostenuto dai Fondi Europei della Regione, rappresenta un investimento concreto nel talento del territorio. Perché il futuro di Piacenza inizia ora, con iniziative capaci di fare la differenza.

