Tajani | In Ucraina tregua non prima della fine dell' anno

Il ministro degli Esteri Tajani azzarda previsioni sulla tregua in Ucraina, prevedendo che non arriverà prima della fine dell’anno. Intervistato da Maurizio Belpietro, ha analizzato la situazione internazionale, sottolineando le responsabilità di Hamas e la necessità di dialogo. Quali sono le prospettive per un futuro di pace in questa complessa crisi? Scopriamolo insieme, perché il conflitto richiede sguardi lucidi e soluzioni condivise.

Intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, il ministro degli Esteri ha fatto il punto sul palco de Il giorno della Verità: «Sono stato tra i primi a dire che Israele doveva avere una reazione giusta ma proporzionata e purtroppo così non è stato. Però sono ancora più duro con Hamas perché si fa scudo con i civili ed è responsabile di quanto sta accadendo a Gaza con la caccia all’ebreo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tajani: «In Ucraina tregua non prima della fine dell'anno»

