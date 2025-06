Taiwan | Xi a Trump evitare che indipendentisti portino Cina e Usa a scontro

In un delicato equilibrio di potere, le tensioni tra Cina, Taiwan e USA si intensificano mentre Xi Jinping invita Trump a evitare che gli indipendentisti taiwanesi alimentino uno scontro globale. Questa chiamata rivela la crescente preoccupazione di Pechino di preservare la stabilità regionale e mondiale, sottolineando l'importanza di gestire con attenzione le questioni di sovranità e sicurezza. La posta in gioco è alta: la pace nel Pacifico e oltre dipende da come si svilupperà questa complessa partita geopolitica.

Milano, 5 giu. (LaPresse) – Nella telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che gli Stati Uniti dovrebbero “gestire la questione di Taiwan con prudenza, per evitare che un numero estremamente esiguo di elementi separatisti indipendentisti di Taiwan trascini la Cina e gli Stati Uniti in una pericolosa situazione di conflitto e scontro”. È. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taiwan: Xi a Trump, evitare che indipendentisti portino Cina e Usa a scontro

