taglio erba sulla statale 671 altra mattinata da incubo per i pendolari

Un'altra mattinata di caos sulla Statale 671: i lavori di taglio erba degli operatori Anas a Cene hanno trasformato una normale giornata in un incubo per i pendolari. Tra code interminabili e traffico congestionato, le strade si sono riempite di frustrazione fin dalle prime ore. La viabilità ha subito un drastico rallentamento, rendendo difficile raggiungere la città . La domanda ora è: quanto dureranno ancora questi disagi?

Gli operatori sono scesi in strada verso le 8, nella fascia oraria più calda di quella che, come noto, è una via infernale per il traffico dei pendolari verso la città . Fin dalle prime ore del mattino di giovedì 5 giugno la viabilità sulla Statale 671 in Media Val Seriana è andata in tilt a causa delle operazioni di taglio erba degli addetti di Anas a Cene, in azione all'altezza del Portico e dell'immissione sulla 671 da Gazzaniga. Subito lunghe code si sono formate da Colzate in direzione Bergamo, con i pendolari provenienti dalla Val Gandino in colonna sulle curve della Ripa da Pì. Traffico intenso anche a risalire la valle verso Clusone.