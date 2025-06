Taglio del nastro alla scuola Rosati | donato un nuovo defibrillatore

Il 5 giugno 2025, la scuola primaria L. Rosati di Asciano Pisano ha celebrato un momento fondamentale per la sicurezza e il senso di comunità. La donazione di un nuovo defibrillatore, gentilmente offerto dalla famiglia Costantino in memoria del caro Antonio, rappresenta un gesto di grande valore. Un evento che non solo rafforza il legame tra scuola e cittadini, ma promuove anche la cultura della prevenzione e dell’aiuto reciproco.

Pisa, 5 giugno 2025 – "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". E' questo il monito inciso sulla targa apposta sopra al nuovo defibrillatore installato nella scuola primaria L. Rosati di Asciano Pisano. E' stata una grande festa quella organizzata per il taglio del nastro dello strumento salvavita frutto della donazione da parte della famiglia Costantino. Un gesto benefico in ricordo del loro caro Antonio Costantino, scomparso prematuramente il 5 novembre 2024 all'età di 64 anni. Per l'occasione erano presenti il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Niccolini di San Giuliano Terme, il dottor Cecchini della Cecchini Cuore Onlus e tutto il corpo docente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio del nastro alla scuola Rosati: donato un nuovo defibrillatore

