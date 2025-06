Taglio dei tassi BCE al 2% spread in rialzo e incognita dazi

L’Eurozona si appresta a vivere l’ottavo taglio dei tassi da parte della BCE, portandoli al 2%, in un contesto di crescita che rallenta, inflazione contenuta e tensioni commerciali acuite. Tra spread in rialzo e un euro forte, i mercati restano in bilico, mentre le prossime decisioni dipenderanno dalle parole di Christine Lagarde in conferenza stampa, che potranno svelare nuove direzioni per l’economia europea.

L’Eurozona si prepara all’ ottavo taglio consecutivo dei tassi da parte della BCE, che dovrebbe portarli al 2%. Una decisione attesa dai mercati, ma che si inserisce in un quadro ben più complesso: crescita in frenata, inflazione in calo, euro forte, nuove tensioni commerciali con gli Stati Uniti e spread ai minimi dal 2021. Ma da qui in avanti il percorso si fa meno leggibile. Christine Lagarde parlerà in conferenza stampa mentre si moltiplicano le ipotesi su un ulteriore taglio tra settembre e ottobre. Ma l’equilibrio sarà delicato, tra dati che frenano e dazi che incombono. I riflettori sono puntati anche su Francoforte: oltre ai tassi, arriveranno nuove stime su inflazione e crescita, mentre dagli Stati Uniti la Casa Bianca e la Fed, esposta al rischio recessione, valuta come muoversi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Taglio dei tassi BCE al 2%, spread in rialzo e incognita dazi

Contenuti che potrebbero interessarti

Taglio tassi, cosa cambia per chi ha un mutuo fisso o vuole surrogare - Il recente abbassamento dei tassi d'interesse da parte della Banca centrale europea rappresenta un cambiamento significativo per i mutuatari.

Segui queste discussioni su X

La Bce verso l'ottavo taglio dei tassi, spread ai minimi. Sui prossimi tagli si deciderà 'riunione per riunione'. Spread ai minimi. Il Beige Book della Fed:l'economia Usa rallenta. inflazione in leggero calo #ANSA Tweet live su X

Tassi, perché il taglio di giugno della Bce potrebbe essere l’ultimo https://ilsole24ore.com/art/perche-taglio-giugno-potrebbe-essere-l-ultimo-AHL1GG5?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749057560… Tweet live su X

Lagarde (Bce): Nuovo taglio tassi di 25 punti base, al 2,50%