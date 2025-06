Tacente | Uniti per Taranto progetteremo il futuro della nostra comunità

Uniti per Taranto, progetteremo il futuro della nostra amata comunità, trasformando le sfide di oggi in opportunità di domani. Questa è la nostra occasione unica per cambiare per sempre il volto della città che ci ha cresciuti e che desideriamo ancora più bella. Con determinazione, passione e il sostegno di amici, cittadini e forze solide come Fratelli d’Italia, costruiremo insieme un futuro migliore. Lo faremo col cuore, perché Taranto merita il meglio.

Tarantini Time Quotidiano Uniti per Taranto progetteremo il futuro della nostra comunità. Il nostro futuro. È l’occasione unica di cambiare per sempre la nostra città, il posto che amiamo, le persone a cui teniamo. E lo faremo insieme. Lo farò con l’amico Luca Lazzaro, del cui apporto sono fiero e felice, del sostegno di Fratelli d’Italia, che ho incontrato ieri insieme a lui, e della sua straordinaria coalizione. Lo farò col sostegno dei tarantini, che ci stanno regalando un enorme e lunghissimo abbraccio in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Lo faremo per chi Taranto la ama e anche per chi, negli ultimi tempi, l’ha amata un po’ meno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: “Uniti per Taranto progetteremo il futuro della nostra comunità”

