Swiatek giù dal trono a Parigi sarà finale Sabalenka-Gauff

Dopo un incredibile dominio di 26 vittorie consecutive, Iga Swiatek vede il suo trono a Parigi vacillare, mentre Aryna Sabalenka si prepara a sfidare Coco Gauff nelle semifinali del Roland Garros. La tappa parigina si trasforma così in un palcoscenico di emozioni e sorprese, dove la storia si scrive con ogni colpo. La lotta per la gloria è appena cominciata: chi salirà sul tetto del tennis femminile?

La polacca perde contro la numero uno del mondo dopo 26 vittorie consecutive al Roland Garros PARIGI (FRANCIA) - Aryna Sabalenka mette fine al regno di Iga Swiatek e sogna la corona a Parigi, Coco Gauff permettendo. Al Roland Garros è tempo di semifinali nel tabellone femminile e la numero uno del m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Swiatek giù dal trono, a Parigi sarà finale Sabalenka-Gauff

In questa notizia si parla di: Parigi Swiatek Sabalenka Gauff

SABALENKA È LA PRIMA FINALISTA A PARIGI Aryna supera al terzo e decisivo set Iga Swiatek e in finale troverà la vincente tra Boisson e Gauff #Tennis #RolandGarros #Sabalenka Partecipa alla discussione

Tennis, #RolandGarros: Aryna #Sabalenka supera Iga #Swiatek per 7-6, 4-6, 6-0 e va in finale. In corso l’altra semifinale tra Coco #Gauff e Lois #Boisson #5giugno Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://rainews.it/maratona/2025/05/tennis-atp- Partecipa alla discussione

