Svolta FdI apre al terzo mandato Donzelli | Pronti a discuterne con le Regioni

Fratelli d’Italia apre alla possibilità di discutere il tema del terzo mandato per i governatori regionali, ma chiede che la questione venga trattata in un’ottica nazionale, e non lasciata all’iniziativa dei singoli territori. È quanto ha spiegato il responsabile dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, al termine dell’esecutivo riunitosi nella sede di via della Scrofa, a Roma. “ Non abbiamo preclusioni ideologiche – ha detto Donzelli – purché la proposta arrivi in maniera strutturata dalle Regioni. Quello che riteniamo sbagliato è che ogni Regione decida autonomamente. Serve un quadro normativo comune, frutto di una riflessione ampia sull’equilibrio tra poteri”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it