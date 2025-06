Svizzera | dirigente colosso tech ABB mira ad aumentare ancora presenza IA in Cina

Il gigante tech svizzero ABB punta ancora più in alto, rafforzando la sua presenza in Cina e credendo nel potenziale dell'intelligenza artificiale. Con una visione ottimistica sullo sviluppo dell’IA nel paese, l’azienda desidera stringere nuove collaborazioni con partner cinesi, aprendo la strada a innovazioni rivoluzionarie. Scopri di più sulla strategia ambiziosa di ABB visitando il video al seguente indirizzo: ...

ABB ha una visione positiva dello sviluppo dell’industria dell’intelligenza artificiale in Cina ed e’ desiderosa di collaborare con partner cinesi per aumentare ulteriormente la sua presenza nel Paese, ha dichiarato un dirigente del colosso tecnologico svizzero. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma624586162458612025-06-05svizzera-dirigente-colosso-tech-abb-mira-ad-aumentare-ancora-presenza-ia-in-cina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it