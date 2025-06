Svimez dice sì al referendum sulla cittadinanza | Rafforza democrazia

Svimez, l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, si schiera a favore del referendum sulla cittadinanza, riconoscendo il potenziale di un sì per rafforzare la democrazia e promuovere coesione e giustizia sociale nel Paese. Un verdetto che potrebbe aprire nuove strade per un’Italia più inclusiva e democratica. Con questa posizione, Svimez invita a riflettere sull’importanza di un passo decisivo verso un futuro condiviso e più equo.

Referendum, secondo Svimez passa il Sì sulla cittadinanza si potrebbe "avviare un percorso coerente e duraturo di rafforzamento della democrazia del Paese e di potenziamento della coesione e della giustizia sociale". L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, nell'ultimo numero di Informazioni Svimez, ha dedicato ampio spazio al quesito referendario che, qualora passasse, accelererebbe l'iter.

