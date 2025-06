Sviluppo del sud e delle isole minori riflettori su Ponza

Ponza, perla del Mediterraneo, si prepara ad accogliere un importante tavolo di confronto dedicato allo sviluppo delle isole minori italiane. Un momento cruciale che mira a mettere in luce le sfide quotidiane e le opportunitĂ di questa comunitĂ unica, favorendo politiche mirate e interventi concreti. Il futuro di Ponza e delle altre isole minori passa anche da questo appuntamento: un passo fondamentale verso un progresso sostenibile e inclusivo.

Ponza, 5 giugno 2025- Questo weekend, l’isola di Ponza sarĂ al centro dell’attenzione parlamentare grazie a un importante tavolo di confronto dedicato allo sviluppo e alla tutela delle isole minori italiane, un’occasione significativa per affrontare le criticitĂ e le sfide che queste comunitĂ devono affrontare quotidianamente. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori e dall’amministrazione comunale di Ponza, con l’obiettivo di promuovere soluzioni concrete per tutelare il patrimonio insulare italiano. Come riferito dal Presidente dell’Intergruppo, On. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

