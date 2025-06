Svelato alla cittadinanza il progetto del nuovo ponte nella frazione di Sala nel 2026 il via ai lavori

Svelato alla cittadinanza il progetto del nuovo ponte nella frazione di Sala: nel 2026 partiranno i lavori che trasformeranno il paesaggio locale. Ieri sera, l’assemblea pubblica al Cineteatro Letizia ha riunito cittadini, amministrazione e Comitato di Zona per discutere in modo aperto e trasparente. Al primo punto all’ordine del giorno, il progetto del nuovo Ponte di via Fenili, che verrà realizzato con strutture innovative e sostenibili, aprendo così un nuovo capitolo di progresso e miglioramento per la comunità .

Si è svolta ieri sera l'assemblea pubblica della frazione di Sala che ha incontrato l'amministrazione comunale insieme al Comitato di Zona al Cineteatro Letizia. Al primo punto dell'ordine del giorno, il progetto per il nuovo Ponte di via Fenili. Il ponte verrà realizzato con strutture.

