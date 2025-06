Suwarso presidente del Como | Fabregas resta? Sì speriamo

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, si distingue per trasparenza e ottimismo, commentando le recenti voci di mercato. Rispondendo ai giornalisti all’aeroporto di Linate, ha chiarito la posizione della società riguardo a Fabregas e il futuro in panchina. Con un sorriso che lascia sperare, Suwarso ha confermato: «Sarà il nostro allenatore il prossimo anno?» La risposta? Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

« Con l’Inter non è successo niente: hanno chiesto il permesso di parlare con Cesc Fabregas e noi abbiamo detto no. Tutto qui». Sarà il nostro allenatore il prossimo anno? «Sì, speriamo": lo ha detto Mirwan Suwarso, presidente del Como, all’aeroporto di Linate, rispondendo ai giornalisti in attesa per capire meglio se la candidatura di Cesc Fabregas alla panchina dell’Inter sia definitivamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Suwarso, presidente del Como: "Fabregas resta? Sì, speriamo"

