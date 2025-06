Suwarso difende Fabregas | Non ha mai usato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi

Le voci però non si sono placate, alimentando dubbi e speculazioni. Tuttavia, Suwarso si distingue per la sua integrità, difendendo con fermezza Fabregas e negando ogni uso di interessi altrui per ottenere vantaggi. La sua posizione chiara e decisa sottolinea come il rispetto verso i giocatori e il rispetto delle loro volontà siano valori fondamentali nel mondo del calcio. In un clima così teso, la trasparenza diventa più che mai essenziale.

Nelle scorse settimane l’Inter ha prepotentemente cercato di arrivare a Cesc Fàbregas per la sua panchina come erede di Simone Inzaghi. Una situazione complessa che ha visto più volte esporsi in prima persona il presidente del Como Mirwan Suwarso, che ha voluto chiarire pubblicamente la posizione dell’allenatore e poi attaccare il club nerazzurro che non avrebbe rispettato il volere di Fabregas e il rifiuto. Le voci però non si sono placate e sembra che Fabregas abbia comunque incontrato dirigenti dell’Inter per parlare della possibilità di lasciare il Como. Proprio su queste voci è tornato a parlare Suwarso come riportato da Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Suwarso difende Fabregas: «Non ha mai usato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi»

Allenatore Milan, Suwarso blinda Fabregas: “State tranquilli, nessun pericolo che …” - Mirwan Suwarso, presidente del Como, chiarisce la situazione riguardante Cesc Fabregas, allenatore recentemente accostato al Milan.

Suwarso difende Fabregas: «Non ha mai usato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi» - Una situazione complessa che ha visto più volte esporsi in prima persona il presidente del Como Mirwan Suwarso ... dell’allenatore e poi attaccare il club nerazzurro che non avrebbe rispettato il ... Si legge su ilnapolista.it

Chi è Mirwan Suwarso, il ricchissimo proprietario del Como che ha rimbalzato l’Inter per Fabregas - Mirwan Suwarso è il presidente del Como che ha preso questa carica lo scorso ottobre dopo l'acquisizione del club da parte dei fratelli Hartono: è lui ... Lo riporta fanpage.it

Como, Suwarso ribadisce il no all'Inter: "Fabregas ancora in panchina? Sì, speriamo" - Rientrato a Milano dopo aver trascorso le ultime ore a Londra, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha ribadito la volontà del club lariano di trattenere Cesc Fabregas. Si legge su tuttojuve.com