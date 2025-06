Suwarso chiude ma resta ambiguo | Con l’Inter non è successo niente Fabregas resta? Speriamo!

Il presidente del Como, Suwarso, torna a parlare tra dichiarazioni ambigue e segnali contrastanti. Mentre ufficialmente chiude le porte all'Inter, il futuro di Fabregas resta avvolto nel mistero, alimentando speranze e dubbi tra i tifosi. In un contesto di grande fermento, l’attenzione è tutta rivolta a ciò che potrebbe ancora succedere. Ecco perché tutto è ancora da scrivere, lasciando aperte molte possibilità per il prossimo capitolo del calciomercato.

Il presidente del Como Suwarso protagonista in questi giorni frenetici. Parla ancora del nulla di fatto tra Inter e Fabregas, ma poi resta ambiguo sul futuro. TORNA A PARLARE – Suwarso ha parlato nuovamente, dopo le parole di ieri e il comunicato di oggi del Como, in merito al futuro di Cesc Fabregas. Il presidente del Como chiude ancora una volta con l’Inter, ma allo stesso resta un po’ ambiguo sul futuro dello stesso allenatore spagnolo. Ecco le sue parole raccolte da Sky Sport: « Con l’ Inter non è successo niente. Hanno chiesto il permesso per trattare e abbiamo detto di no. Fabregas resta? Sì, speriamo ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Suwarso chiude ma resta ambiguo: «Con l’Inter non è successo niente. Fabregas resta? Speriamo!»

