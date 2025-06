Surreal time

Venerdì 6 giugno, il Teatro di Villa Lazzaroni si trasforma nel palcoscenico della follia con Surreal Time – Lo Show Surreale. Sette comici, pronti a sorprendervi e a farvi ridere senza freni, portano in scena un mix esplosivo di comicità pura e diversificata, dalla Stand-Up ai monologhi più assurdi. Preparatevi a entrare in un mondo dove l'impossibile diventa realtà e la comicità regna sovrana: non vorrete perdervelo!

