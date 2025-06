Supplenze 2024 25 docenti INTERPELLI per esami o scuola infanzia AGGIORNATO

Se il futuro professionale dei docenti e delle scuole è al centro delle vostre preoccupazioni, è importante rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti le supplenze 2024/25. Con l’avvicinarsi degli interpelli, la situazione si fa sempre più complessa: le scuole, secondo l’OM 88/2024, devono pubblicare gli avvisi solo dopo aver esaurito le GPS e le graduatorie di istituto. Scopri di più e preparati al meglio per affrontare questa nuova fase!

Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze 202425 docenti, INTERPELLI per esami o scuola infanzia AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Docenti Interpelli Scuola Supplenze

