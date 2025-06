Superman | Una nuova tranche di poster dal film DC

Warner Bros. Pictures rilascia una nuova entusiasmante serie di poster dal film Superman, portando sul grande schermo i protagonisti del quotidiano Daily Planet. Dopo eroi e villain, questa terza tranche si concentra sui giornalisti che rendono vivo il cuore della narrazione: Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen e altri ancora. Scopri come questi personaggi iconici si intrecciano nel mondo di Superman, pronti a catturare l'immaginazione di tutti gli appassionati.

Una nuova "infornata" di characters poster dal film Superman è appena stata distribuita da Warner Bros. Pictures. Dopo gli eroi ed i villain, la terza tranche di poster è dedicata ai giornalisti che lavorano al mitico Daily Planet. In particolare i poster mettono in risalto il look di Clark Kent (David Corenswet), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), Perry White (Wendell Pierce), Cat Grant (Mikaela Hoover) e Steve Lombard (Beck Bennett). "Superman", il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest'estate, distribuito da Warner Bros.

