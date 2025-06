Superman tutti amano Krypto | James Gunn annuncia una serie animata spin-off

Superman e il suo fedele amico Krypto stanno per conquistare ancora di più i fan! James Gunn ha annunciato una nuova serie animata spin-off dedicata al coraggioso cane super. Dopo il debutto in live-action previsto per il 9 luglio, l’universo DC si arricchisce di emozioni e avventure per gli amanti delle storie di eroi a quattro zampe. Se amate le peripezie di Krypto nei fumetti, preparatevi a un’inedita esperienza che vi lascerà senza fiato.

Tra i numerosi piani futuri per il DC Universe, Gunn ha confermato ci sarà anche una serie animata interamente dedicata a Krypto Il 9 luglio prossimo potremo assistere al debutto in live-action (o meglio in CGI) di Krypto quando ci recheremo nelle sale per la visione di Superman, ma se siete tra coloro che nei fumetti hanno amato le peripezie del super-cane dell'Uomo d'Acciaio, ci sono ottime novità in arrivo. A febbraio, James Gunn aveva annunciato che erano in lavorazione quattro cortometraggi stagionali su Krypto ambientati nel DCU (il primo dovrebbe debuttare a settembre). "Abbiamo questi piccoli e fantastici cortometraggi di Krypto che sono davvero divertenti.

