Suore in fuga il vescovo le richiama | Quattro di loro sono già tornate nel monastero La replica | restiamo dove siamo

Le tensioni tra le suore in fuga e l’autorità religiosa di Vittorio Veneto sono al centro dell’attenzione. Dopo il richiamo del vescovo, quattro di loro hanno già deciso di tornare nel monastero di clausura dei santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia, mentre altre rimangono ferme nella loro scelta di restare fuori. Quale sarà il destino di questa intricata vicenda spirituale? Restiamo sintonizzati per scoprire come si evolverà questa delicata situazione.

VITTORIO VENETO -«Quattro suore che si erano allontanate dal monastero di clausura dei santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia torneranno in monastero in tempi brevi».

Suore in fuga dal convento, il mistero dei 200mila euro spariti: «Accanimento verso di noi, la commissione si è intestata i conti» - Due suore di clausura di Vittorio Veneto rompono il silenzio dopo la fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia.

