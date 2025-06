Sulla Provinciale vietato correre | imposti nuovi limiti di velocità

Se siete automobilisti in viaggio sulla provinciale Sp 333, è importante conoscere i nuovi limiti imposti per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Il dipartimento di viabilità di Caserta ha stabilito un limite di 60 km/h lungo questa tratta, da Castel Volturno a Capua, per ridurre rischi e incidenti. Ricordate: sulla provinciale vietato correre, la prudenza è sempre la migliore alleata sulle strade.

Nuovi limiti di velocità sulla Sp 333 (ex Ss 264). E' quanto disposto dal dirigente del dipartimento area tecnica e settore viabilità della provincia di Caserta che ha imposto il limite di 60 kmh lungo la Sp 333 dal km 2 nel comune di Castel Volturno al km 25 ricadente nel comune di Capua. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sulla Provinciale vietato correre: imposti nuovi limiti di velocità

In questa notizia si parla di: Limiti Velocità Provinciale Vietato

