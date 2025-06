Sulla Grande Nigeria del Gruppo Grimaldi trovate 12 tonnellate di cocaina nascoste in un container

Una scoperta scioccante scuote il mondo del trasporto marittimo: sulla nave Grande Nigeria del Gruppo Grimaldi sono state trovate 12 tonnellate di cocaina, nascoste all’interno di un container. È il terzo episodio in quattro anni, evidenziando un inquietante problema di sicurezza e controllo. L’arresto di un uomo e il sequestro di 1,2 tonnellate tra le ultime scoperte testimoniano la lotta incessante contro il traffico illecito, che continua a minacciare la legalità e la stabilità internazionale.

È il terzo ritrovamento di ingenti quantitativi di droga sulla medesima nave in 4 anni, fermato un uomo 1,2 tonnellate di cocaina sono state trovate nascoste all’interno di un container trasportato dalla nave “Grande Nigeria” battente bandiera italiana mentre si trovava in acque uruguaiane. D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Fermata nave italiana con 1,2 tonnellate di cocaina in Uruguay - 2 tonnellate di cocaina all’interno di un container stivato nella nave “Grande Nigeria” battente bandiera italiana e ormeggiata nel porto di Montevideo. Si tratta almeno del terzo ... Lo riporta ilsole24ore.com

Spagna, sette tonnellate di cocaina trovate sepolte in una fattoria - La droga viaggiava a bordo di navi note come "narcolanchas" In Italia è arrivata una moneta da 4 euro: cosa rappresenta e come averla E’ questo il taglio ti Capelli che farà tendenza nel 2025 ... Da msn.com

Sequestrate 1,2 tonnellate di cocaina dirette in Belgio - 2 tonnellate di cocaina all'interno di un container stivato nella nave italiana "Grande Nigeria" ormeggiata nel porto di Montevideo. Si tratta almeno del terzo ritrovamento di droga nella nave ... Riporta tio.ch

