sul ring alla conquista del mondo la notte d oro della boxe in città

Preparati a vivere una notte indimenticabile di adrenalina e passione! Sul ring, nella “Leone Boxing Night – Inferno a Santa Croce”, si sfideranno campioni e promesse della boxe internazionale, tra emozioni forti e spettacolo mozzafiato. Domenica sera, Firenze si trasformerà nella capitale del pugilato, offrendo un evento che segna un nuovo capitolo nel panorama sportivo cittadino. Non perdere questa occasione di assistere a un duello che entrerà nella leggenda!

È una delle sfide più attese della “ Leone Boxing Night – Inferno a Santa Croce“. Domenica, il lastrigiano Simone Rao combatterà con Francesco Grandelli (Opi) per il titolo internazionale dei pesi piuma Wbo International. Nell’occasione, la città vivrà una serata di spettacolo diversa dal solito presentata da Leone 1947 e Opi Since 82 e dedicata alla grande boxe. Con il patrocinio del Comune di Firenze, rappresentato dall’assessora allo sport Letizia Perini, e il sostegno del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi, lo spettacolo (apertura porte alle 17,30, con il primo match di sottoclou alle 18) si svolgerà in una delle piazze più belle della città, simbolo del Calcio Storico Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it