Sul naviglio… | tanti eventi di teatro danza musica cinema e poesia per l’estate firmata l o f t

Sul Naviglio… un filo d’Arte che attraversa Parma, animando l’estate con un caleidoscopio di emozioni. Quattro settimane di spettacoli, concerti, proiezioni e incontri culturali, pensati per coinvolgere tutti i sensi e nutrire l’anima. Un’occasione unica per scoprire la magia delle arti performative sotto il cielo estivo, in un contesto che celebra la creatività e la cultura locale. Non perdere questa straordinaria manifestazione firmata L.O.F.T. APS, un vero festival di vita e passione.

Parma, 05.06.2025 – Quattro settimane fitte di eventi, dedicati alle arti performative, alla musica, al cinema d’autore e all’approfondimento culturale. Anche quest’anno la rassegna “Sul Naviglio.racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”, realizzata da L.O.F.T. APS - in collaborazione con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Sul naviglio…”: tanti eventi di teatro, danza, musica, cinema e poesia per l’estate firmata l.o.f.t.

Sul Naviglio… Trailer Musiche Patrizia Mattioli