Il panorama politico si infiamma con il ritorno del Non Expedit Vaticano, un colpo al cuore delle riforme. Parolin, con un tocco deciso, manda un chiaro messaggio alla Schlein e alla minoranza interna, che cercano di cambiare le regole del gioco. La sfida tra conservatorismo e rinnovamento si fa sempre più accesa, lasciando intuire un futuro incerto per il partito e l’Italia stessa. Restate con noi per scoprire come evolverà questa intricata partita.

Schiaffo del Segretario di Stato alla Schlein, che corre contro la minoranza riformista interna. Per restare in sella al partito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sui referendum cala il «Non expedit» vaticano di Parolin: «Non vado alle urne»

